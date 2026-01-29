Crisis arrocera en el Huila molinos restringen compras y productores enfrentan millonarias pérdidas

Neiva

Productores de arroz del departamento del Huila atraviesan una compleja situación económica debido a las condiciones impuestas por algunos molinos, que solo compran el grano a quienes les otorgan cartera. Esta práctica ha limitado la comercialización, afectando principalmente a pequeños y medianos cultivadores que no cuentan con respaldo financiero suficiente.

La preocupación aumenta ante el vencimiento de la resolución que regula el precio de la carga de arroz, fijada actualmente en 182 mil pesos y con vigencia hasta el 31 de enero. Arroceros advierten que, a partir de febrero, el precio podría caer hasta en 20 mil pesos por carga, lo que profundizaría las pérdidas en plena etapa de cosecha.

En el Huila se cosechan anualmente cerca de 30 mil hectáreas de arroz. Aunque actualmente solo se recolecta entre el 25 % y el 30 % de esa área, se estima que cerca del 50 % de los productores que ya están en cosecha enfrentan serias dificultades para comercializar su producto y cubrir los costos de producción.

Según Elcy Cortes, productor del Huila, afirmo que “de acuerdo con estimaciones del sector, las pérdidas acumuladas al cierre de enero podrían ascender a unos 3.000 millones de pesos, afectando aproximadamente a 2.000 arroceros. Los cultivadores alertan que, de mantenerse esta situación, el arroz podría dejar de sembrarse en el departamento, poniendo en riesgo hasta 33 mil hectáreas y la seguridad alimentaria regional”.

Además, el ingreso de arroz de contrabando y la falta de cifras claras por parte del Gobierno generan mayor incertidumbre. Aunque en 2024 se registró una producción de 3,5 millones de toneladas y en 2025 de 3,05 millones, los inventarios han aumentado en lugar de disminuir, lo que para los productores evidencia una grave distorsión del mercado.