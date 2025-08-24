Arroceros del Tolima siguen sin saber a cómo les pagará la carga de arroz la industria molinera

Tolima

Los arroceros del Tolima denuncian que se mantiene la incertidumbre del precio que pagarán los molineros por la carga de arroz paddy verde, debido al incumplimiento de la resolución que estableció el Gobierno Nacional.

A comienzos del mes de agosto se logró un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los arroceros que levantó el paro, en el documento se estableció un precio base para la carga de arroz paddy verde por regiones, propuesta que tuvo el aval de la superintendencia de Industria y comercio.

Pero tras varias semanas los arroceros advierten que no hay certeza del precio al que les pagarán la carga de arroz, debido a que el acuerdo logrado que fue denominado como histórico no se está cumpliendo.

Según Carlos Rojas, gerente del Distrito de Riesgo USOCOELLO, en medio de la cosecha, la incertidumbre es total “Necesitamos que se pongan de acuerdo los industriales, con los agricultores, los núcleos arroceros y el mismo Ministerio de Agricultura para que definitivamente se establezca una solución”.

El líder del sector en el Tolima afirmó que “Cómo es posible que hoy no podamos entregar arroz sin conocer precios, con la incertidumbre de a cómo lo van a pagar, necesitamos que de manera inmediata se solucione este problema”.

Según Rojas, en el área de influencia de este distrito de riego en el mes de agosto se están recolectando cerca de 2 mil hectáreas y para el mes de septiembre serán 3.900, pero lo que está sucediendo afectará el sector.

“Lleguen a un acuerdo definitivo y podamos tener un precio de resolución o de acuerdo con ellos para lograr que los agricultores tengan un precio al momento de la venta del arroz”, destacó Carlos Rojas.

Los arroceros piden al Gobierno Nacional llegar a un acuerdo con la industria molinera para que se acabe la incertidumbre de a cómo les pagarán la carga de arroz.