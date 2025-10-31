Gobierno alista reglamentación para cultivo sostenible del aguacate
Busca dar a autoridades ambientales una herramienta de planificación de proyecto relacionados con el cultivo del aguacate
El Ministerio de ambiente publicó para comentarios el proyecto de resoluciónpara establecer los lineamietos ambientales del país, orientados a garantizar la producción sostenible del aguacate.
Esta norma se centra en dotar a las autoridades ambientales de una herramienta técnica para la planificación, evaluación, control y seguimiento de los proyectos relacionados con el cultivo de aguacate.
Por ende, la reglamentación será de obligatrio cumpllimiento para las corporaciones y autoridades ambientales urbanas, que deberán incorporar estos criterios en los trámites de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.
Su escencia es orientar a dichas autoridades a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de la expansión del cultivo, que ha crecido más del 140 % en la última década.
“Busca dos cosas: en primer lugar, garantizar la coordinación y armonización con la visión que impulsa el Ministerio de Agricultura sobre la producción de alimentos; y, por otro lado, asegurar que estamos protegiendo el agua y la biodiversidad en los territorios donde se proyecta y se desarrolla este cultivo”, dijo la Ministra de Ambiente Encargada, Irene Vélez.