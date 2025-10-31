Gobierno alista reglamentación para cultivo sostenible del aguacate

El Ministerio de ambiente publicó para comentarios el proyecto de resoluciónpara establecer los lineamietos ambientales del país, orientados a garantizar la producción sostenible del aguacate.

Esta norma se centra en dotar a las autoridades ambientales de una herramienta técnica para la planificación, evaluación, control y seguimiento de los proyectos relacionados con el cultivo de aguacate.

Por ende, la reglamentación será de obligatrio cumpllimiento para las corporaciones y autoridades ambientales urbanas, que deberán incorporar estos criterios en los trámites de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.

Su escencia es orientar a dichas autoridades a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de la expansión del cultivo, que ha crecido más del 140 % en la última década.

“Busca dos cosas: en primer lugar, garantizar la coordinación y armonización con la visión que impulsa el Ministerio de Agricultura sobre la producción de alimentos; y, por otro lado, asegurar que estamos protegiendo el agua y la biodiversidad en los territorios donde se proyecta y se desarrolla este cultivo”, dijo la Ministra de Ambiente Encargada, Irene Vélez.