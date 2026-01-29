Con la aprobación de dos proyectos, la Asamblea de Boyacá clausuró las sesiones extraordinarias

Tunja

El primer proyecto tiene que ver con la reorientación de gastos de inversión para las rentas que constituyen aportes al FONPET para la vigencia 2026; se modifica el presupuesto del Departamento de Boyacá para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones.

“En este Proyecto de Ordenanza se reorientan recursos que el departamento había provisionado en el presupuesto 2026, vigencia 2026, y se envían para atender indicadores del plan de desarrollo como son el mantenimiento y mejoramiento de malla vial de vías secundarias y terciarias. Con esto se busca atender diferentes tramos viales que son de trascendencia en el departamento y que con este importante desarrollo que se ha venido dando sobre el turismo podamos recibir en debida forma a aquellos que vienen a visitar a Boyacá”, indicó el diputado Román Ortega, ponente del proyecto.

Con la aprobación de este proyecto, se dispondrán de $47.000 millones que serán destinados a la malla vial.

“Se van a destinar para las vías Oicatá-Chivatá, Oicatá-BTS, Chinavita-Garagoa-Las Juntas, mantenimiento vial en la vía entre Firavitoba – Pantano de Vargas, el corredor vial desde la Y de Firavitoba hasta el municipio de Firavitoba, La Y de Pesca, Tunja – Soracá, BTS – Nuevo Colón y muchas más”, agregó Ortega.

Por su parte el Proyecto de Acuerdo 002 tiene que ver con la adición del presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá para la vigencia fiscal 2026.

“Son cerca de 106 mil millones de pesos, una inversión muy importante. Viene de dos fuentes de financiación, 96 mil millones de pesos que hacen parte del superávit fiscal de la vigencia 2025 y se adicionan a la vigencia fiscal 2026. Allí están incluidas inversiones en materia de salud, de agro, de TICS, vías, tema de ambiente y también un tema de electrificación rural y además un poco más de 9.500 millones de pesos que hacen parte de transferencias del Gobierno Nacional, específicamente del Ministerio de Salud y Protección Social para lo que tiene que ver con atención a urgencias, a población migrante y también a población que se encuentra en una condición irregular”, afirmó el diputado ponente, Julián García.

Cabe recordar que el primer periodo de sesiones ordinarias de 2026 comenzará el próximo 1 de marzo.