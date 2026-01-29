Cinco equipos forenses de Medicina Legal identificarán los 15 cuerpos del accidente aéreo

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que cinco equipos se encargarán de los análisis médico-científicos que permitirán la identificación de los 15 cadáveres de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 28 de enero, en zona rural cercana al municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander.

También confirmaron que los cuerpos ya se encuentran en la sede de la Dirección Seccional Norte de Santander, sede del Instituto en Cúcuta.

“Se dispusieron cinco equipos forenses para el análisis técnico-científico integral de los quince (15) cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación”, se lee en el comunicado.

Igualmente, se conoció que se contará con el apoyo de personal forense de las sedes de Pamplona, Ocaña y Bucaramanga; “adicionalmente, el proceso de identificación cuenta con el respaldo de equipos especializados desde la Dirección Regional Bogotá”.

Accidente

El avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña desapareció al mediodía del pasado 28 de enero y fue hallado horas más tarde en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén en Norte de Santander.

Las víctimas fatales del accidente

En el accidente del avión de Searca el HK 4709 del vuelo 4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña fallecieron:

Maria Alejandra Avendaño Rincón y Karen Liliana Perales Vera, funcionarias que trabajan desde el Consejo Noruego para la región del Catatumbo.

funcionarias que trabajan desde el Consejo Noruego para la región del Catatumbo. Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón reconocido neurocirujano y su señora esposa María Alejandra Sánchez Criado.

reconocido neurocirujano y su señora esposa Anayisel Quintero, trabajadora del sector salud en Ocaña.

trabajadora del sector salud en Ocaña. Giseth Tatiana Rincón Sanjuan, profesional en estética.

profesional en estética. Juan Daniel Pacheco, ex concejal del municipio de Ocaña.

ex concejal del municipio de Ocaña. María Torcoroma Álvarez Barbosa, comerciante del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar.

comerciante del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar. Los dirigentes políticos, Diógenes Quintero Representante a la Cámara por la Curul de Paz y en la actualidad, aspirante a repetir en ese escaño por el partido de la U.

y en la actualidad, aspirante a repetir en ese escaño por el partido de la U. Su asistente Natalia Cristina Acosta Salcedo.

Y el aspirante por la curul de paz Carlos Salcedo, oriundo del municipio de Tibú.

oriundo del municipio de Tibú. La tripulación integrada por Miguel Vanegas, piloto de la aeronave y su copiloto José de la Vega.

Una de las hipótesis de las causas del accidente gira en torno al factor climatológico predominante en la zona.

