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20 may 2026 Actualizado 04:01

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Justicia

Fiscalía confirmó hallazgo de cuerpo que tiene las características de Yulixa Toloza: esto se sabe

El hallazgo se produjo a un costado de una carretera en el municipio de Apulo (Cundinamarca). Unidades de la Sijin adelantaron las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo a Medicina Legal.

Imagen de referencia. Yulixa Toloza: Redes Sociales / Fiscalía General de la Nación logo: Pagina Web.

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue hallado un cadáver de una mujer que cumple con las características de Yulixa Toloza.

El hallazgo se produjo a un costado de una carretera en el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca.

¿Cómo se realizará la identificación del cuerpo femenino hallado en Apulo?

En medio de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, se halló el cadáver de la mujer.

Unidades de la Sijin adelantaron las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

¿Qué se sabe de Yulitxa Toloza?

Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 13 de mayo tras haberse realizado un procedimiento estético.

El sitio donde fue vista por última vez es un centro llamado Beauty Láser que promocionaba intervenciones estéticas y el cual no contaba con los permisos necesarios para operar.

Tras recibir la alerta de la desaparición de Toloza por parte de amigos y parientes suyos, las autoridades acudieron al lugar y no encontraron rastros de la mujer ni de los propietarios del local, quienes presuntamente serían una pareja de venezolanos que al parecer habrían huido al vecino país.

Por el momento, el paradero de Toloza es desconocido, pero se manejan versiones que hablan de que la vieron salir del lugar y habría sido trasladada en el automóvil que fue hallado el pasado 18 de mayo en Cúcuta.

LEA las DECLARACIONES del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey AQUÍ:

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