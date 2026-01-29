Capturan a 9 personas tras robar un supermercado en el centro de Bogotá

Uniformados del CAI San Diego de la localidad de Santa Fe, lograron la captura en flagrancia de nueve personas de nacionalidad extranjera por el delito de hurto.

De acuerdo con la información, los policías sorprendieron a varios ciudadanos que intentaban huir tras cometer el robo a un supermercado en el barrio San Diego, mientras que otros fueron hallados en el establecimiento llevándose la mercancía bajo la modalidad de mechero, metiéndose los productos entre la ropa.

Durante el procedimiento se logró la recuperación de diversos elementos de aseo, avaluados en $1.500.000. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el hecho que se les atribuye.