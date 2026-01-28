Un hombre y una niña resultaron heridos en ataque violento en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un ataque con arma de fuego registrado en la noche de este martes en el sector Kilómetro 8, en el municipio de Los Patios, dejó a un hombre gravemente herido y a una niña de 10 años lesionada, luego de que dos sujetos armados abrieran fuego en un establecimiento comercial del sector.

El hecho ocurrió hacia las 8:40 p. m., en inmediaciones de una tienda conocida como “Yolanda”, donde se encontraban las víctimas cuando fueron sorprendidas por los disparos.

La situación generó momentos de pánico entre residentes del sector, quienes auxiliaron a los heridos y dieron aviso a las autoridades.

El hombre fue identificado como Jeferson René Velasco Lizcano, quien recibió varios impactos de arma de fuego en el tórax, abdomen, hombros y extremidades, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital central de Los Patios.

Debido a la complejidad de las lesiones, fue remitido posteriormente a la clínica Medical Duarte, donde permanece bajo atención médica.

En el mismo hecho resultó lesionada una menor de edad, de 10 años, quien sufrió una herida con entrada y salida en el pie derecho.

La niña fue atendida inicialmente en el hospital del municipio y luego trasladada a la clínica Santa Ana, donde se encuentra fuera de peligro, según el reporte médico preliminar.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, los responsables del ataque se movilizaban en una motocicleta blanca, tipo DR 650, en la que escaparon del lugar tras efectuar los disparos.