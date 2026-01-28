Cúcuta

El primer encuentro deportivo entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, dejó un balance negativo que podría traer consecuencias para la plaza. Según las autoridades, un hincha muerto, cinco policías heridos y dos civiles capturados dejó el clásico del oriente.

Hay alteración de orden público en inmediaciones al estadio General Santander.



Hinchas de Cúcuta Deportivo protagonizan enfrentamientos. pic.twitter.com/rgb4Hz506S — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) January 27, 2026

“Tuvimos un despliegue policial de 700 hombres para atender el evento deportivo que se presentó el día de ayer. De manera puntual tenemos unas situaciones que se presentaron frente a unas confrontaciones de hinchas o personas que manifestaban ser seguidores de uno o el otro equipo. Agresiones, una de ellas terminó lastimosamente en el fallecimiento de un ciudadano de 24 años, natural de Bucaramanga”, indicó el coronel Jimmy Belálcazar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

En medio de los desmanes y el actuar de las autoridades, cinco uniformados resultaron heridos.

Más información Hincha del Atlético Bucaramanga fue asesinado durante el clásico con Cúcuta Deportivo

“Fue el lanzamiento de objetos contundentes, piedras más que todo, en donde estas personas se valen de estos elementos para agredir tanto a los mismos ciudadanos como a la fuerza pública”, dijo el alto oficial.

Dos de los participantes de estos desmanes fueron capturados. “Nuestro jefe de la sección de investigación criminal tiene un equipo investigativo destinado y ya trabajando para identificar a los responsables de este suceso que se nos presentó ayer frente a la muerte del ciudadano. Este equipo interdisciplinario va a estar constituido por Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación y CTI”.

Es de resaltar que los desmanes que se presentaron en inmediaciones al escenario deportivo, también dejó daños materiales al comercio de la zona.