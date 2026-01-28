Silvestre Dangond y Luis Díaz sorprenden con “Ganas de Tenerla”, fusión única entre música y fútbol

Silvestre Dangond y Luis Díaz, dos de las figuras colombianas más influyentes en la cultura global —uno desde la música y el otro desde el deporte— unieron talentos para presentar “Ganas de Tenerla”, una canción que llega en plena temporada futbolera y que promete convertirse en un himno de emoción, identidad y celebración nacional.

El tema, inspirado en el vínculo emocional que despierta el fútbol en millones de personas, se presenta como una declaración musical que combina energía, orgullo y un mensaje profundamente colombiano.

El lanzamiento comenzó a generar expectativa desde los primeros adelantos compartidos en TikTok. Fragmentos del coro, acompañados por clips del propio Dangond y reacciones de fanáticos, se viralizaron rápidamente, encendiendo la conversación entre seguidores del vallenato y del fútbol. Líneas como “Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando…” se interpretan como una metáfora del anhelo, la pasión y el sueño que representa el fútbol para quienes lo viven en la cancha, en la grada o desde la pantalla.

“Ganas de Tenerla” funciona como un punto de encuentro entre dos de las fuerzas culturales más significativas de Colombia: la música y el fútbol. Con una producción cargada de energía latina, el tema captura la esencia festiva del país y la emoción colectiva que acompaña cada gol y cada acorde. La canción busca trascender géneros y generaciones, consolidándose como un símbolo de unidad en un momento donde la identidad colombiana se proyecta con fuerza en escenarios internacionales.

Silvestre Dangond, con 22,9 millones de seguidores en plataformas digitales, continúa liderando la evolución global del vallenato. Su más reciente gira de estadios, El Último Baile, marcó un hito histórico al vender más de 500.000 entradas en más de 15 estadios completamente agotados, consolidándose como la gira más grande en la historia de Colombia. Ahora, el artista se prepara para llevar su espectáculo a Estados Unidos en marzo, con presentaciones en seis ciudades confirmadas, mientras la expectativa por esta nueva canción sigue creciendo.

Con la combinación del carisma de Silvestre y la proyección mundial de Luis Díaz, “Ganas de Tenerla” se perfila como la banda sonora perfecta de una nueva temporada cargada de fútbol, orgullo colombiano y celebración.