Kapo expande su tour “Por Si Alguien Nos Escucha” por Colombia y anuncia nuevas ciudades

El afrobeat sigue haciendo historia en Colombia, y una vez más el protagonista es Kapo quien responde al cariño del público anunciando nuevas ciudades en el país como parte de su tour “Por Si Alguien Nos Escucha”. Luego de agotar su primera fecha en el Movistar Arena de Bogotá para el 7 de marzo, el artista confirma una segunda fecha en la capital el próximo 10 de mayo, también en el Movistar Arena, consolidando así uno de los momentos más importantes de su carrera.

Además, Kapo llevará toda su música y esencia a más ciudades del país como: Pereira en mayo 8 (Expofuturo); Cali para mayo 16 (Arena Cañaveralejo); Bucaramanga en mayo 22 (Cenfer); Medellín para mayo 23 (Centauro Centro de Eventos). Este anuncio marca un momento importante en la carrera del artista, quien ha logrado consolidar una identidad clara y una conexión genuina con su público que lo ha acompañado en cada paso de su carrera.

Cortesía: @yosoytukapo Ampliar

“Por Si Alguien Nos Escucha Tour 2026” es la etapa más personal del artista hasta el momento, y será un viaje sonoro que repasará sus inicios en la música hasta los hits que lo han llevado a conquistar el mundo. La venta de boletería para las nuevas fechas será así: -Preventa clientes movistar hasta el 26 enero 10 a.m. Preventa Terpel 26 enero 10 a.m. al 28 enero 9:59 a.m. Preventa Terpel otras ciudades 28 enero 10am al 30 enero 9:59 a.m. Venta General Bogotá 28 enero 10 a.m. Venta General otras ciudades 30 enero 10 a.m.