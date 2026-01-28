Política

Primer discurso de Petro en foro de Panamá: promueve el diálogo y solicita reunión con Daniel Noboa

El presidente colombiano entregó su primera intervención en el Foro Internacional América Latina y el Caribe.

Comenzó formalmente la participación del presidente Gustavo Petro, con su intervención en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que desarrollan en Panamá los días 28 y 29 de enero.

Su mensaje fue enfocado a la necesidad de promover el diálogo como camino para solucionar el conflicto entre las civilizaciones.

En su primera intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, el presidente Petro se refirió a la lucha contra el narcotráfico entre Colombia y Ecuador, y le hizo un llamado a su homólogo Daniel Noboa ante la necesidad de que establezcan un diálogo. Esto teniendo en cuenta la tensión que existe entre los dos mandatarios, por los recientes aranceles impuestos a productos colombianos y el incremento del 900% para el transporte de petróleo nacional.

¿Qué dijo sobre Nicolás Maduro?

A pesar de los cuestionamientos que recibió por el llamado que le hizo al mandatario estadounidense, Donald Trump, a tan solo unos días del encuentro que tienen previsto en Washington para el 3 de febrero, el presidente Petro aprovechó el espacio para ratificar su petición para que Nicolás Maduro sea juzgado “por un tribunal venezolano o americano, de las tres Américas”.

En la intervención, aclaró que con esto no es que lo esté defendiendo.

