Precio del dólar en Colombia HOY 28 de enero: Banrep reporta un ligero aumento en la cotización

Por tercer día consecutivo, el precio del dólar en Colombia presenta un aumento en la tasa representativa del mercado, tal como lo señala el Banco de la República para este miércoles 28 de enero de 2026. Sin embargo, mantiene una cotización por debajo de los 3.700 pesos, lo que le permite seguir con niveles que no se presentaban desde hace cuatro años.

Esta tendencia a la baja no solamente obedece a factores externos, marcados por el debilitamiento del dólar a nivel mundial y el consecuente fortalecimiento del oro, sino también a un mayor flujo de la divisa norteamericana en territorio colombiano, lo que ha llevado a que el peso colombiano se siga fortaleciendo en el inicio del 2026, al igual que otras monedas en Latinoamérica.

¿El dólar puede bajar más en 2026?

En sus últimos informes, el Banco de la República señaló que el dólar en Colombia llegó a una cifra cercana a los 3.600 pesos en los últimos días. Sin embargo, las elecciones presidenciales que se celebrarán entre mayo y junio siempre generan gran expectativa en la tasa de cambio ante la llegada de un nuevo mandatario a partir del próximo 7 de agosto.

De hecho, los analistas señalan que la cotización del dólar podría quedar ubicada entre los 3.800 y los 3.850 pesos, siempre y cuando se logre manejar la deuda local de forma responsable y además los inversionistas tengan la intención de adquirir activos en Colombia.

Ahora bien, estos no son los únicos factores que pueden llevar a una baja constante del dólar en Colombia, ya que esto también va ligado a la estrategia de deuda que implemente el gobierno y al comportamiento que tenga la divisa a nivel global, especialmente ante las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal de Estados Unidos frente a las tasas de interés.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 28 de enero de 2026

En su más reciente informe, el Banco de la República señala que el precio del dólar en Colombia para este miércoles 28 de enero de 2026 es de 3.678 pesos. Esto supone un ligero aumento con respecto a la cifra reportada el día anterior, la cual se estableció en 3.676 pesos.

Por otra parte, si una persona está interesada en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles, estos son los precios que se manejan en las principales del país.

Bogotá: 3.620 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Medellín: 3.560 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.560 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.650 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, el peso colombiano es una de las monedas de Latinoamérica que más se fortaleció en los primeros días del 2026, al igual que su equivalente de Chile, el real de Brasil y el guaraní de Paraguay. Esto se debe a que logró un avance del 1,45% frente al dólar.