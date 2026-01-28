Barranquilla

En Barranquilla habrá plantón este MIÉRCOLES 28 de enero a favor del salario mínimo vital

Se llevará a cabo en el Centro Cívico a las 9:00 de la mañana.

Sindicatos y docentes realizaron plantón en Barranquilla. Foto: WRadio.

Sindicatos y docentes realizaron plantón en Barranquilla. Foto: WRadio.

A las 9:00 de la mañana de este miércoles, 28 de enero, las centrales obreras en Barranquilla realizarán un plantón a favor del salario mínimo vital. Esta jornada se suma a las que se realizarán en el país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsAp

“La jornada incluirá actividades de volanteo y avanzada en el centro de Barranquilla, con el propósito de reforzar y difundir las listas a Cámara, Senado y Presidencia del Pacto Histórico”, se lee en el comunicado de la CUT Atlántico.

El plantón se llevará a cabo en el Centro Cívico y se espera la presencia de candidatos y líderes del Pacto Histórico durante esta manifestación.

Le puede interesar: Atlántico activa Alerta Amarilla Hospitalaria por Carnavales 2026

Mientras tanto, la Policía indicó que se tendrá un componente para resguardar la seguridad durante el plantón a realizarse en la mañana de este miércoles.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad