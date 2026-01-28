Más de 1.500 estudiantes de 29 departamentos llegaron a su primer semestre en la Unal de Medellín

Medellín

El próximo lunes, 2 de febrero, 1.566 estudiantes provenientes de 29 departamentos de nuestro país arrancarán su proceso de formación profesional en la Universidad Nacional en su sede de Medellín.

Como parte del proceso de inducción, se cumplió un acto central de bienvenida institucional, una muestra cultural y deportiva para los estudiantes y sus familias.

Semana de inducción

Estas actividades se extienden hasta el próximo viernes, 30 de enero, entre las cuales habrá recorridos al interior del campus y en las zonas aledañas, además de los lugares relevantes para quienes visitan Medellín por primera vez.

Del total de los estudiantes admitidos, 319 hacen parte del Programa de Admisión Especial y de ellos 164 son víctimas del conflicto armado.

El semestre académico para estos estudiantes y los que continúan con su formación profesional comenzará el próximo lunes, 2 de febrero, y se extenderá hasta el 30 de mayo.

Lo que dijo la vicerrectora

Mary Luz Alzate Zuluaga, vicerrectora de la sede Medellín de la Universidad Nacional, dijo que “esta jornada es importante, intensa y muy bonita, porque le damos la bienvenida a estudiantes y familias a la vida universitaria. Durante toda la semana tenemos actividades de reconocimiento de la universidad, del campus, de las ofertas académicas e institucionales para los nuevos integrantes. Tenemos infinidad de posibilidades para que quienes llegan de otras regiones puedan integrarse plenamente”.

¿De dónde llegaron los estudiantes?

Los estudiantes de primer semestre, que arrancan su formación académica en la sede de Medellín de la Universidad Nacional, pertenecen a 198 municipios, hay 60 que se reconocen como indígenas, 49 como población negra, afro, raizal o palenquera.

Los estudiantes llegan a formarse en las carreras de las diferentes facultades como Minas, Ciencias Agrarias, Ciencias, Arquitectura, Humanas y Económicas y la de la Vida.