Estudiantes de medicina protestan en Cúcuta por incumplimiento de pago a internos

Cúcuta

Más de 100 estudiantes de medicina de distintas universidades de Cúcuta realizan un plantón pacífico frente a varios centros hospitalarios de la ciudad, exigiendo el cumplimiento de la ley que reconoce la remuneración económica a los médicos internos por los servicios que prestan.

Ronald Ortega, médico interno y vocero del movimiento estudiantil, explicó que la manifestación busca que se haga efectiva una norma ya aprobada. “Somos alrededor de 100 médicos internos que estamos realizando este plantón para exigir el cumplimiento de una ley que ya está avalada, pero que aún no se nos ha cumplido. El artículo 22 de la Ley 2466 de este año, correspondiente a la reforma laboral, establece que debemos recibir como mínimo un salario legal vigente”, señaló.

Los estudiantes manifestaron que la falta de pago representa una fuerte carga económica, especialmente para quienes no son oriundos de la ciudad. “Muchos compañeros vienen de otras partes del país y deben asumir gastos de hospedaje, alimentación, transporte y todo lo que implica estar lejos de casa. Son cargas económicas muy grandes para las familias de los estudiantes de medicina”, indicaron.

Asimismo, aseguraron que el plantón busca visibilizar la importancia del trabajo que realizan dentro del sistema de salud. “Cuando paramos, se ralentiza el proceso de atención a los pacientes, y eso demuestra la relevancia que tenemos a nivel local y nacional”, afirmaron.

Finalmente, los manifestantes se refirieron a un comunicado emitido este lunes por el Ministerio de Salud, en el que se señala que los recursos para el pago a los internos estarían avalados. Sin embargo, advierten que el anuncio presenta vacíos. “No se especifica la fecha ni la forma en que se realizarán los pagos. Aunque el dinero esté aprobado, tenemos muchas dudas y necesitamos garantías de que a partir del mes de enero este pago se hará efectivo”, concluyeron.

Por ahora, los estudiantes anunciaron que mantendrán el plantón de manera pacífica hasta obtener respuestas claras por parte de las autoridades competentes.