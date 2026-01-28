Leonel Álvarez y su comentario satírico a un periodista tras el partido en Cúcuta: “¿Cuál fiesta?”

El primer clásico del oriente del país en años terminó en tragedia por el asesinato de un seguidor del Atlético Bucaramanga por parte de unos mal llamados hinchas del Cúcuta Deportivo. Además, se presentaron disturbios por parte de estos mismos aficionados tanto dentro como fuera del estadio General Santander.

El partido acabó en empate 2-2, en un atractivo encuentro que lastimosamente quedó manchado por situaciones externas. Por el cuadro Leopardo marcaron Luciano Pons y Kevin Londoño, mientras que por el Motilón lo hizo Jaime Peralta con doblete.

Leonel Álvarez y una pregunta que incomodó en rueda de prensa

Al técnico del equipo santandereano le preguntaron por lo que dejó el partido. “Es nuestro primer clásico y las sensaciones fueron muy buenas. Un primer tiempo en el que merecíamos más, por lo generado, porque el equipo buscó arco contrario y, desde luego, en estos clásicos no puedes dar ninguna ventaja. Un primer tiempo favorable a nosotros. En el segundo tiempo intentamos ir al frente y el gol de ellos les da un tanque de oxígeno. Buscamos ser ofensivos y, bueno, contentos porque sumar siempre es importante, mas no conformes porque queríamos sumar tres puntos”, dijo inicialmente.

Sin embargo, en la segunda pregunta que le hicieron a Leonel, se notó la incomodidad al ser cuestionado por su opinión sobre “la fiesta” que se vivió en el estadio, según el periodista. Tanto el entrenador como Emerson Batalla, quien lo acompañó a comparecer ante los medios, hicieron gestos de incredulidad ante la pregunta, partiendo de los desmanes vividos.

“¿Qué opina de la que? ¿Fiesta? Si esto es una fiesta…“, comenzó respondiendo, dejando en evidencia la incomodidad del cuestionamiento. ”En las fiestas a uno lo escupen y le tiran de todo. Esta es una hinchada maravillosa. Hay que calmarse un poquito, porque entre ellos mismos pelean. Menos mal que nuestra hinchada no vino, porque nos hubieran acusado de alguna situación. No necesitamos 300 policías para que nos cuiden. Cúcuta es tranquila. No faltan los hinchas que te gritan, te escupen, te tiran orines, pero por eso no puede calificar uno una hinchada que es muy buena, compleja para cualquier equipo que venga", complementó Álvarez.

Entretanto, a Emerson Batalla, jugador que llegó para este mercado al equipo, le preguntaron por si tenía algún peso al tratarse del jugador más costoso de la Liga colombiana. “No estoy con ningún peso de lo que pueda pasar, que soy el más valioso. Trato de no darle peso a eso; me enfoco en lo grupal, intentar clasificar al equipo a los ocho. Ayudar a hacer la mayor cantidad de puntos para meternos en los ocho”, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar Bucaramanga?

El cuadro santandereano, que ganó un juego y empató dos hasta la fecha, volverá a jugar el domingo 1 de febrero ante Alianza Valledupar en calidad de local desde las 2:00 p.m.

Por su parte, Cúcuta, que todavía no conoce el triunfo, con dos derrotas y una igualdad, se medirá ante Fortaleza el sábado 31 de enero nuevamente en el estadio General Santander.