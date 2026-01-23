PGN abrió indagación para esclarecer presuntos casos de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para esclarecer presuntos hechos de acoso sexual ocurridos en la Gobernación del Magdalena entre 2020 y 2023.

Según la información de la entidad, esta medida se da luego de conocerse información pública en la que varias mujeres relatan aparentes conductas indebidas en el contexto laboral.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena decretó la práctica de pruebas, con el fin de establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales y actuaciones penales relacionadas con los presuntos hechos materia de la indagación.

La indagación previa tiene como objetivo esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las partes involucradas.

Esta medida se da luego de la denuncia de presunto caso de acoso sexual que involucra al entonces gobernador del Magdalena y candidato presidencial Carlos Caicedo.

Cómo “calumnias” denominó el precandidato presidencial a las denuncias de acoso sexual que publicaron en su contra, y que ya estarían en el poder de la Fiscalía. Asimismo, aseguró que estas acusaciones no es casualidad que aparezcan en medio de la contienda electoral.