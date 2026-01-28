Inhibidores de señal no funcionan en las cárceles del país: Inpec

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutierrez, confirmó que de los 16 inhibidores de señal que están instalados en Colombia, ninguno funciona, pero aseguró que esto cambiará en medio de un plan estratégico para combatir la extorsión.

En diálogo con Caracol Radio, anunció que luego de 12 años de no hacerle mantenimiento a los equipos que están distribuidos en las cárceles del país, se iniciará este proceso por orden del ministro de Justicia, Andrés Idárraga.

“Tenemos dieciséis inhibidores en todo el país, de los cuales diez están fuera de servicio, seis tampoco están, es decir, ninguno está funcionando. Ya el señor ministro de Justicia dio la instrucción clara y urgente a la Uspec para que se empiece a trabajar con los operadores”, afirmó.

Agregó que “hoy lo decía el ministro de Justicia, doce años después se toma la decisión de retomar el mantenimiento y empezar a trabajar en estos inhibidores”.