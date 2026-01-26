MinJusticia toma medidas tras denuncias de Bukele por extorsiones desde la cárcel de Cómbita

El Ministerio de Justicia anunció la adopción de medidas urgentes tras las denuncias del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre presuntas llamadas extorsivas que estarían saliendo desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, hacia ciudadanos salvadoreños.

Según explicó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, las alertas se originaron a partir de información entregada por el propio Bukele, quien aseguró que desde ese centro penitenciario se estarían realizando llamadas con fines extorsivos.

“Le estaban llamando a extorsionar gente en El Salvador, es lo que dijo Bukele. Entonces vamos a tomar medidas urgentes en Cómbita de bloqueo de señales, como lo hemos venido hablando desde el año pasado”, afirmó el funcionario.

La modalidad de extorsión desde las cárceles está cruzando fronteras

Idárraga señaló que, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario salvadoreño, el gobierno de Estados Unidos habría detectado más de 100 teléfonos celulares activos dentro de la cárcel de Cómbita, lo que evidencia fallas en los controles tecnológicos al interior del penal.

El ministro advirtió que el fenómeno de la extorsión no puede seguir normalizándose y mucho menos traspasar fronteras. “Nosotros no podemos permitir que el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que se ordenó al director de la USPEC acelerar las acciones para garantizar el funcionamiento efectivo de los bloqueadores de señal. “Por eso le he pedido al señor director de la USPEC que esta semana tengamos resultados concretos a propósito del funcionamiento de los bloqueadores en la cárcel de Cómbita”, concluyó Idárraga.

