Los otros fugados de la Cárcel de «Máxima Seguridad» de Cómbita

El interno Nelson Ocampo Morales, quien se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá), había sido condenado por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido en la ciudad de Neiva (Huila) el 2 de agosto de 2023.

Sin pistas siguen las autoridades de Boyacá de alias «El Diablo», responsable del asesinato de la patrullera de la policía nacional, Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva y quien estaba recluido en la mal llamada cárcel de “Máxima Seguridad” de Cómbita.

El coronel, Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja contó cómo se enteraron de la fuga y las acciones inmediatas que adelantaron.

«...El reporte inicial lo recibimos a las 2 de la mañana del domingo 19 de octubre, activamos nuestro plan de seguridad que tenemos dispuesto con la cárcel de Cómbita, con nuestra subestación de policía y desde allí empezamos a desplegar un plan de búsqueda junto con las seccionales de investigación criminal e inteligencia y nuestras redes de apoyo. La información y que nos da el Inpec es que rompieron unos barrotes de una ventana que había en la parte posterior de la cárcel y por allí con unas sábanas se fugaron inicialmente dos, pero una persona fue gracias a Dios recapturada...».

Nelson Ocampo Morales es solo uno de los internos que logra evadir la vigilancia de una de las cárceles consideradas más seguras del país, lo que deja al descubierto las grietas que se presentan en la guardia del Inpec.

En enero de 2023, Braian Orlando Marín Cardona, integrante de la banda criminal ‘Los Pelusos’, logró escapar de Cómbita, el sujeto había sido condenado a más de seis años de prisión y había cumplido la mayor parte de su pena.

En julio de 2020, el Inpec reportó el hallazgo de un túnel de más de 2 metros de profundidad en una celda del patio uno, donde permanecían internos del ELN, disidencias Farc y otras organizaciones criminales.

La pregunta es cómo se logran estas fugas de una de las cárceles más seguras del país, pero también cómo ingresan drogas, celulares y hasta módems de internet. Algunos advierten complicidad de la guardia del Inpec.

Mientras tanto, desconsolados los padres de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba cuestionaron la seguridad de la cárcel de Combita, de donde escapó uno de los responsables del crimen.