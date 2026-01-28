Fuertes vientos causan caídas de árboles en el norte de Barranquilla: hubo carros afectados

La caída de uno de los árboles. Foto: tomada de redes sociales.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla atendió, este martes 27 de enero, la caída de dos árboles en el norte de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La emergencia se registró en la calle 79B con carrera 42, barrio Las Mercedes y, en la tarde, se reportó la otra caída de árbol en la carrera 52, entre calles 70 y 72.

El Cuerpo de Bombero reportó que por la caída del segundo árbol tres vehículos resultaron afectados.

Y es que el IDEAM indicó a Caracol Radio que se mantiene alerta naranja por fuertes vientos que superan los 50 kilómetros por hora y el oleaje llega hasta los 2.5 metros.

Asimismo, el instituto recomendó a los ciudadanos a tener mucha precaución cuando se intensifiquen los vientos.