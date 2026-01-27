Barranquilla

¿Cuáles sectores estarán sin luz este miércoles 28 de enero en Barranquilla y municipios?

La empresa Air-e Intervenida realizará trabajos eléctricos en la subestación Ponedera.

Trabajos en subestación. Foto: Air-e Intervenida.

Trabajos en subestación. Foto: Air-e Intervenida.

Este miércoles 28 de enero, personal técnico especializado de Air-e Intervenida realizará labores eléctricas al interior de la subestación Ponedera, como parte de las acciones para fortalecer la confiabilidad y seguridad del servicio.

¿A qué hora serán los trabajos?

Más información

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., y durante ese tiempo se suspenderá el suministro de energía en Ponedera, Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo, Giraldito, Burrusco, Santa Rita, así como en fincas y sectores sobre la vía Ponedera – Palmar de Varela.

Intervenciones en Puerto Colombia y Barranquilla

En paralelo, en el circuito Puerta de Oro 4 se realizarán trabajos de cambio de redes eléctricas y un transformador en la carrera 1D con calle 2, barrio La Rosita de Puerto Colombia, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Además, en el barrio Rebolo de Barranquilla continuará la adecuación de redes en la carrera 32 con calle 8, en el mismo horario.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsAp

Entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., se llevarán a cabo trabajos técnicos en la línea particular de propiedad del centro comercial Viva, sin afectar otras zonas de la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad