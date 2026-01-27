¿Cuáles sectores estarán sin luz este miércoles 28 de enero en Barranquilla y municipios?

Este miércoles 28 de enero, personal técnico especializado de Air-e Intervenida realizará labores eléctricas al interior de la subestación Ponedera, como parte de las acciones para fortalecer la confiabilidad y seguridad del servicio.

¿A qué hora serán los trabajos?

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., y durante ese tiempo se suspenderá el suministro de energía en Ponedera, Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo, Giraldito, Burrusco, Santa Rita, así como en fincas y sectores sobre la vía Ponedera – Palmar de Varela.

Intervenciones en Puerto Colombia y Barranquilla

En paralelo, en el circuito Puerta de Oro 4 se realizarán trabajos de cambio de redes eléctricas y un transformador en la carrera 1D con calle 2, barrio La Rosita de Puerto Colombia, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Además, en el barrio Rebolo de Barranquilla continuará la adecuación de redes en la carrera 32 con calle 8, en el mismo horario.

Entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., se llevarán a cabo trabajos técnicos en la línea particular de propiedad del centro comercial Viva, sin afectar otras zonas de la ciudad.