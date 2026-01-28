“Estaba feliz en el Real Madrid, pero llegó James Rodríguez”: Di María y su triste confesión

James Rodríguez, Pepe y Ángel Di María celebran en un partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid / Getty Images / Angel Martinez - Real Madrid

El paso de James Rodríguez por el Real Madrid sigue dando de qué hablar. El colombiano llegó al conjunto español en julio de 2014 y luego de realizar un Mundial en el que brilló siendo el máximo goleador y marcando la anotación que a la postre ganó el Premio Puskas.

Le puede interesar: Michaloutsos sobre interés en James: “Las puertas están abiertas, no depende solo de Millonarios”

Esa actuación en la Copa del Mundo fue la que sedujo a Florentino Pérez, presidente del cuadro Merengue, a atreverse a fichar al cucuteño. El costo de la operación rondó los 75 millones de euros, que fueron saldados al Mónaco de Francia, y que a la vez convirtieron al volante en ese entonces en la transferencia más cara de un colombiano (actualmente el récord lo tiene Jhon Durán con 77 millones).

Di María, el perjudicado con la llegada de James al Madrid

En una entrevista con el Diario AS de España, el futbolista argentino lamentó su salida del Real Madrid, pues venía de tener buenas temporadas con el equipo. Sin embargo, con la inversión de James, sabía que él era el elegido para salir.

Cuando le preguntaron por si le había dolido su salida del Madrid, respondió: “Sí, porque no me quería ir. Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira. ¿Cómo voy a pretender cobrar lo mismo que alguien que ha ganado varios Balones de Oro?“, dijo despejando rumores de prensa.

Luego fue cuando se refirió a la llegada de James. “Estaba muy feliz, había ganado la Champions y Ancelotti tampoco quería que me fuera, pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo”, añadió.

Lea también: Lo que necesitaría James Rodríguez para aceptar jugar en Colombia, según Cesar Augusto Londoño

Finalmente, contó cómo se dio su salida, pues prácticamente él no conocía la situación. “Yo intenté quedarme hasta el último día. Pretendía seguir entrenando. Jugué la ida de la Supercopa frente al Atleti y en la vuelta ni me citaron porque ya habían llegado a un acuerdo con el Manchester United, algo que yo no conocía, y tuve que ver en casa cómo ganaba el título el Atlético. Mi familia y yo estábamos muy felices, pero a veces pasan esas cosas y a mí me ocurrió”.

James Rodríguez y Ángel Di María en un partido amistoso del Real Madrid frente a Fiorentina / Getty Images / Helios de la Rubia Ampliar

James y Di María compartieron en el terreno de juego solamente en un partido oficial (13 minutos), que fue la ida de la Supercopa de España frente al Atlético. Curiosamente, ese fue el primer gol del colombiano con la camiseta del Real Madrid (1-1).

A los días, el argentino tomó rumbo al Manchester United y se volvieron a enfrentar a nivel de clubes en 2019 por Champions League, en un duelo entre Real Madrid y PSG. El conjunto francés fue el siguiente destino de Di María, luego de no haber tenido un paso fructífero en Inglaterra.