En Tunja hay más de 2.000 cupos disponibles en las instituciones educativas oficiales

Tunja

Más de 2.000 cupos desde preescolar hasta el grado 11, quedan actualmente en las diferentes instituciones educativas oficiales de la capital boyacense.

Ante esto, la Secretaría de Educación Territorial de la ciudad hace un llamado a los padres de familia y tutores para que realicen el proceso.

“Hacemos un llamado a los padres de familia, a las familias tunjanas y a los estudiantes que aún no se han matriculado que no han regularizado su proceso para que se acerquen a las instituciones educativas o aquí a la Secretaría de Educación a formalizar el proceso. Tenemos más de 2.000 cupos disponibles en las instituciones oficiales para que los estudiantes, dependiendo del grado de escolaridad que elijan, podamos acceder al sistema público. Recordemos que hay algunas instituciones que por su ubicación y su tamaño son estratégicas para algunos padres de familia”, aseguró Daniel Moreno Álvarez, secretario de Educación Territorial de Tunja.

El funcionario aseguró que a la fecha se han matriculado más de 14.000 estudiantes, pero aun quedan más de 2.000 cupos en todos los grados.

“Tenemos actualmente desde el reporte de SIMAT del día 23 de enero 14.611 estudiantes, una cifra bastante preocupante pues en el entendido de que los históricos en este momento del año estamos redondeando los 16.000”, agregó Moreno Álvarez.

De las 12 instituciones educativas de Tunja, solo en tres de ellas no hay cupos para ninguno de los grados.

“Tenemos el caso del Gimnasio Gran Colombiano, el Antonio José Sandoval y el San Jerónimo Emiliani que están full de matrícula. Todavía tenemos matrículas en otras instituciones como en el Julius Sieber, en el Inem Carlos Arturo Torres, en el Libertador Simón Bolívar o en el Silvino Rodríguez, en el Gonzalo Suárez Rendón y el Gustavo Rojas Pinilla, entre otros”, dijo.

Daniel Moreno Álvarez añadió, además, que desde la Alcaldía de Tunja se va a adelantar una campaña con los funcionarios para incentivar a los padres de familia, tutores y estudiantes a que adquieran los cupos.

“Desde la Administración Municipal vamos a hacer campañas de matrícula en los próximos días, apoyados por los diferentes secretarios de despacho, por los funcionarios de la Alcaldía y por los rectores. Vamos a estar pasando por los hogares de los estudiantes y de los ciudadanos a verificar si ya tienen su proceso escolaridad regularizado”, afirmó Moreno.