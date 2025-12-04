En Quindío cayó banda dedicada al tráfico de drogas y que modificaba armas con ganchos de cosedora

Armenia

Fueron capturadas 19 personas en los municipios de Armenia y Calarcá en el Quindío y el municipio de Sevilla en el Valle del Cauca.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que la banda denominada “Targaryen” estaba dedicada al abastecimiento de estupefacientes en grandes cantidades, en diferentes puntos en los departamentos del Quindío, Tolima, y Caldas, así como en la ciudad de Bogotá.

“Una muy importante operación que desarrollamos en coordinación con la Fiscalía 48 especializada contra el narcotráfico, a través de la cual de 16 diligencias de allanamiento y registro que se desarrollaron, una en El Valle, una en Calarcá y 14 en la ciudad de Armenia, logramos la captura de 19 personas, 14 de ellas por orden judicial, delitos de tráfico estupefacientes, concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio y cinco capturas en flagrancia", explicó.

Explicó que la duración del proceso investigativo fue de un año y permitió la contundencia del operativo los importantes resultados para hacerle frente al delito.

“Importante también contarles que esta investigación se viene realizando desde noviembre del año pasado y durante este año larguito, pues hemos logrado materializar eventos muy importantes a esa organización delincuencial, más de una tonelada de sustancias estupefacientes que se les han incautado en diferentes procesos”, afirmó.

“Digamos que en desarrollo a la investigación fueron más de 50 líneas telefónicas que se interceptaron y esto permitió realizar importantes incautaciones en el municipio de Génova, en Calarcá y en la ciudad de Armenia. Esta organización se encargaba no solamente distribuirle aquí al interior del departamento de la sustancia a los que se dedican al tema del microtráfico, sino que también lo hacían en Cundinamarca, en Tolima, en Caldas, incluso", advirtió.

Asimismo, dio a conocer que la banda utilizaba armas de fuego y armas artesanales donde los cartuchos eran modificados introduciéndole ganchos de cosedora para generar daño en el marco del control territorial lo que fue evidenciado mediante llamadas telefónicas que fueron interceptadas.

Incautación

Destacó que en todo el proceso incautaron tres motocicletas, dos vehículos y autopartes, así como también 250 kilos de marihuana, 15 kilos de base de coca, cuatro kilos de cocaína, 113 cartuchos, seis celulares y cinco millones de pesos en efectivo.

Señaló que todos los elementos incautados están avaluados en aproximadamente 1.000 millones de pesos y las rentas criminales de este grupo delincuencial ascendían aproximadamente a 800 millones de pesos mensuales.

Además, evidenció que los integrantes de la banda contaban con bodegas de almacenamiento ubicadas en zona rural o viviendas subnormales en Armenia, para evitar ser detectados por las autoridades.