En Calarcá en el Quindío banda delincuencial marcaba los estupefacientes con emojis y colores

Armenia

En el Quindío, la Policía desarticulo una banda delincuencial que se hacía llamar “los emojis” esto porque diferenciaba el estupefaciente a comercializar con marquillas de distintos emojis y colores.

La actividad operativa que tuvo una duración de 8 meses se llevó a cabo en el barrio Balcones de la Villa del municipio de Calarcá, donde lograron la captura de siete personas mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir por darse para narcotráfico y dos capturas más en flagrancia, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Además, lograron la incautación de dos armas de fuego industriales tipo revólver, siete cartuchos calibre 38, 5 kilos de marihuana, 40 gramos de bazuco, elementos para dosificar y dos celulares, elementos avaluados en 25 millones de pesos.

Entre los capturados se encuentran alias “Juan”, “Jesús”, “Yefferson”, “Andrés”, “Liverman” y “Marlon”, quienes eran liderados por alias “Flaco” y se dedicaban al expendio de estupefacientes en el barrio Balcones de la Villa del municipio de Calarcá, bajo la modalidad de maneo.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó que “Como aspecto de interés, este grupo delincuencial diferenciaba el estupefaciente a comercializar con marquillas de distintos emojis y colores, para ejercer control en la venta la sustancia estupefaciente en este sector.

Los capturados cuyas edades oscilan entre los 23 y los 48 años de edad, fueron dejados a disposición de la autoridad competente donde un juez ordenó medida intramural para 8 de ellos, mientras que la única mujer capturada en la actividad policial, fue cobijada con medida domiciliaria.