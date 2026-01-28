El Club AORA se consolida como el epicentro nocturno más esperado del FEP 2026

El Club AORA vuelve al Festival Estéreo Picnic 2026 como uno de los espacios más vibrantes y transformadores de toda la programación.

Este escenario, que ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en un referente de la noche bogotana durante el festival, ofrecerá una experiencia inmersiva donde la música, el performance y la libertad se encuentran para crear un territorio propio, sin etiquetas ni fronteras.

El line-up de este año presenta a una mezcla poderosa de artistas que han marcado tendencias en la escena alternativa y queer, junto a figuras emergentes que representan la evolución natural de nuevas estéticas y sonoridades.

Destacan nombres como La Tigresa del Oriente, con su energía desbordante y su mensaje de autenticidad; Gottmik, figura clave en la vanguardia del arte drag contemporáneo; así como La Ramona, Dolores Te Canta, Lomaasbello, Prismátika, Disco Amore, Misha Ni, Sisters of Sin, Cris Arias, Jano Von Skorpio, Scarlett Santino, Sayfuck, Korparagon, Chaid The Doll, Künty, Devonne y Lizz Davis, entre muchos otros.

FEP 2 2026 CORTESIA MIGUEL SANTACOLOMA Ampliar

Cada noche del Club AORA se ha diseñado como un ritual colectivo: luces expansivas, visuales inmersivos, texturas electrónicas, voces híbridas y un lenguaje corporal que invita a dejarse llevar.

Más que un escenario, el club funciona como un ecosistema donde el público participa, responde, vibra y se reconoce en un ambiente que celebra el deseo, el movimiento y la identidad en todas sus formas.

La curaduría propone una visión nocturna del festival en la que la diversidad no es solo un concepto, sino una experiencia real que ocurre en tiempo presente. Las presentaciones están pensadas como pequeñas “obras vivas”, donde cada artista aporta su estética, su narrativa y su energía particular.

A esto se suma un artista sorpresa que será revelado próximamente y que promete convertirse en uno de los momentos más comentados de esta edición.

El Club AORA estará disponible para todos los asistentes del Festival Estéreo Picnic 2026, que se realizará del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar. Quienes participen podrán acceder al escenario sin costo adicional, simplemente disfrutando del festival en cualquiera de sus modalidades de entrada: combo o boleta por día, disponibles en Ticketmaster.

Este escenario es, sin duda, el lugar donde la noche encuentra su mejor forma.