Ryan Castro anuncia las últimas fechas de SENDÉ en Colombia: Cali y Bucaramanga se suman al tour

El anuncio fue realizado de manera cercana y espontánea, en las redes sociales del artista junto a seguidores.

“AWOO!! Ayer con doña Bertha tomándome una lulada y dándole la primicia de las últimas fechas en Colombia”, expresaro, reforzando su vinvulo con el público local y el carácter auténtico que ha marcado cada etapa del tour.

El proyecto musical SENDÉ, impulsado por el colectivo AWOO, anunció las últimas dos fechas de su gira en Colombia: Cali y Bucaramanga.

Con este anuncio, el tour que ya ha agotado entradas en otras ciudades del país se prepara para cerrar con broche de oro su paso por territorio colombiano.

SENDÉ se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende lo musical. Sus presentaciones han sido descritas como experiencias inmersivas, donde la energía del público y la propuesta artística se fusionan en un ambiente de celebración y unidad.

La confirmación de Cali y Bucaramanga ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes ven en estas fechas la oportunidad de ser parte de un movimiento que ha marcado tendencia en la música urbana y alternativa.

El colectivo ha destacado que estas presentaciones serán un cierre especial para la etapa colombiana del tour, con un despliegue artístico que promete superar las expectativas.

“Gracias a todos por el amor al awoo, no vamos a fallar, oneee love”, señalo el artista en sus redes sociales, reafirmando su compromiso con los fanáticos y la esencia de comunidad que caracteriza a SENDÉ.

Con estas últimas fechas, el tour completa su recorrido por Colombia y se consolida como uno de los eventos musicales más importantes del año, dejando una huella significativa en la cultura urbana del país.