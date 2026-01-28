Bogotá

Distrito desmiente posible brote de “covid de los gatos” en Bogotá.

El Instituto hizo una llamado a no abandonar ni estigmatizar a los gatos en la ciudad

Gato en un conjunto residencial. Foto: Instituto de Protección y Bienestar Animal

Gato en un conjunto residencial. Foto: Instituto de Protección y Bienestar Animal

El Instituto de Protección y Bienestar Animal confirmó que a la fecha no se han presentado casos de la enfermedad conocida erróneamente como el “covid felino”, realmente panleucopenia, en la capital del país.

Lea también: Esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá: fechas, requisitos y cómo inscribirse

Sin embargo, la entidad aseguró que, a pesar de estas características y de que en Bogotá no se han tenido reportes del posible incremento de casos, vale la pena aclarar que existe una vacuna que la previene y la controla. La vacuna triple felina es esencial para proteger a los gatos contra la Rinotraqueitis Infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia; se aplica entre las 8 a 12 semanas de edad, requiriendo un refuerzo de 3 a 4 semanas después y, posteriormente, requiere un refuerzo anual.

Le puede interesar: Reconocido centro comercial de Bogotá prepara jornada de adopción de mascotas: fechas y requisitos

¿Qué síntomas pueden tener los gatos?

Se trata de una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los gatos y puede provocar síntomas como diarrea, vómito y disminución de las defensas del organismo. No se transmite a perros ni a humanos.

¿Cómo se transmite?

El virus puede viajar adherido a superficies sin que las personas lo noten, lo que facilita su llegada al hogar y su transmisión silenciosa entre gatos. Por esta razón, algunas personas la han comparado con el “Covid de los gatos”, debido al nivel de limpieza y desinfección que exige una vez aparece un contagio.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad