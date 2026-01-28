Distrito desmiente posible brote de “covid de los gatos” en Bogotá.

El Instituto de Protección y Bienestar Animal confirmó que a la fecha no se han presentado casos de la enfermedad conocida erróneamente como el “covid felino”, realmente panleucopenia, en la capital del país.

Sin embargo, la entidad aseguró que, a pesar de estas características y de que en Bogotá no se han tenido reportes del posible incremento de casos, vale la pena aclarar que existe una vacuna que la previene y la controla. La vacuna triple felina es esencial para proteger a los gatos contra la Rinotraqueitis Infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia; se aplica entre las 8 a 12 semanas de edad, requiriendo un refuerzo de 3 a 4 semanas después y, posteriormente, requiere un refuerzo anual.

¿Qué síntomas pueden tener los gatos?

Se trata de una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los gatos y puede provocar síntomas como diarrea, vómito y disminución de las defensas del organismo. No se transmite a perros ni a humanos.

¿Cómo se transmite?

El virus puede viajar adherido a superficies sin que las personas lo noten, lo que facilita su llegada al hogar y su transmisión silenciosa entre gatos. Por esta razón, algunas personas la han comparado con el “Covid de los gatos”, debido al nivel de limpieza y desinfección que exige una vez aparece un contagio.