Después de más de cinco años de proceso, juez imputó cargos a Luis Fernando Acosta

Luis Fernando Acosta Osio, el amigo del senador Eduardo Pulgar condenado por intentar sobornar a un juez, ha dilatado por más de cinco años su proceso por los mismos hechos, relacionados con el control multimillonario de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla.

El Reporte Coronell: Hoy el Consejo Nacional Electoral discutirá presencia de Iván Cepeda en consulta de izquierda

Con excusas médicas y de otro tipo, Acosta Osio venía acercándose al vencimiento de términos por prescripción de la acción penal.

Ayer la juez que adelanta el caso le imputó cargos como determinador de los probables delitos de cohecho, es decir, soborno, y tráfico de influencias.

También declaró en contumacia a Luis Fernando Acosta Osio por sus intentos de dilatar el proceso. Esto quiere decir que el caso seguirá avanzando aunque él no se presente.

Adicionalmente, Fiscalía investigará a los médicos que han expedido las excusas como presuntos responsables del delito de fraude procesal.

Escuche El Reporte Coronell en Caracol Radio: