Deportivo Pasto vs. Millonarios por la Liga colombiana: fecha, hora y cómo seguirlo EN VIVO

Millonarios viaja a la ciudad de Pasto con la necesidad de buscar puntos por el mal arranque que ha tenido en la liga colombiana. El embajador no ha logrado sumar puntos en este inicio. Perdió en su debut de liga en su visita a la ciudad de Bucaramanga (2-1), en su segundo partido en condición de local, recibió al Junior de Barranquilla. Partido en donde se comenzaron a prender aún más las alarmas en la hinchada de Millonarios.

El Deportivo Pasto tuvo un buen debut en liga, ganándole al Independiente Medellín por la mínima diferencia (1-0) en condición de local. En la segunda fecha viajó a Rionegro para enfrentar a Águilas Doradas, partido que ganó el conjunto volcánico (1-2).

Historial entre ambos equipos

Millonarios y Pasto se han enfrentado solamente por Liga en 65 partidos, con un balance favorable para el Embajador, con 30 triunfos contra 18 de los nariñenses y 17 empates. En estos duelos, se han marcado 88 goles azules, 64 del conjunto volcánico.

Como visitante, la estadística de Millonarios enfrentando al Pasto deja 8 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

Posibles alineaciones titulares

Deportivo Pasto:

Geovanni Banguera, Mateo Garavito, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco, Johan Caicedo, Harrinson Mancilla, Diego Chávez, Joider Micolta, Santiago Cordoba, Andrey Estupiñán.

Millonarios:

Novoa, Carlos Sarabia, Andres Llinas, Jorge Arias, Danovis Banguero, Rodrigo Ureña, Mateo Garcia, Julian Angulo, Carlos Darwin, Beckham Castro, Leonardo Castro.

Deportivo Pasto vs. Millonarios: fecha, hora y cómo seguir

Fecha: 28 de enero

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Puedes seguir la transmisión del partido a través del fenómeno del fútbol por Caracol Radio.