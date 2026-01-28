“Daniel Quintero quiere estar en la Selección Colombia y jugar por su país”: Diana Osorio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esposa de Daniel Quintero confirma que respetarán decisión del CNE sobre candidatura presidencial

En entrevista con 6AM W, la exgestora social de Medellín, Diana Osorio, defendió la inscripción de su esposo, el exalcalde Daniel Quintero, en la consulta de la izquierda.

A propósito, dijo que Quintero “quiere estar en la selección y jugar partidos”.

“Ese es Daniel, un jugador que quiere estar en la Selección Colombia y quiere jugar por su país”, aseguró.

Le puede interesar: Esposa de Daniel Quintero confirma que respetarán decisión del CNE sobre candidatura presidencial

Y aunque reconoció que Iván Cepeda tiene toda la probabilidad de ganar la consulta, en caso de que se acepte su participación, insistió en la necesidad de que su esposo se mida en las urnas.

“Pregúntale tú a un jugador de la Selección Colombia si mejor se queda en la banca, sabiendo que están James, Quintero y otros, ¡no! Todos quieren jugar y ese es el ejercicio democrático", dijo en los micrófonos de Caracol Radio.

Además, dijo que el exalcalde quiere defender los recursos públicos con un enfoque tecnológico que, según ella, ningún candidato tiene.

“Estoy mamada de tanta pelea: pelean los de la izquierda con los de la derecha, con los del centro, y cuáles son las propuestas”, señaló.

¿Cuáles caminos le quedan a Daniel Quintero?

Osorio dijo que es el Consejo Nacional Electoral quien debe decidir sobre el futuro de la candidatura de Quintero, mas no la Registraduría.

“A nosotros nos sorprendió mucho una decisión infame, autoritaria y unilateral de la Registraduría, sin elevar a la competencia electoral que es el CNE”, concluyó.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio: