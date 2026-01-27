Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, confirmó que recibió invitación a consulta de la izquierda

Diana Osorio,Gestora Social de Medellín y esposa del alcalde Daniel Quintero / Instagram ( Via )

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, confirmó que recibió una invitación del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata en la consulta del ‘Frente por la Vida’, luego de que la Registraduría Nacional negara la inscripción del exalcalde de Medellín.

Este mismo partido ya le había entregado uno de sus avales al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, para participar en esta consulta de izquierda. Así las cosas, se trataría de un coaval.

“Recibo esta invitación con mucha gratitud porque viene de quienes creen que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre”, dijo Osorio a través de un video.

#RetoElecciones2026 Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero, confirmó que recibió una invitación del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata en la consulta de la izquierda, Frente por la Vida, luego de que la Registraduría negara la inscripción del exalcalde de… pic.twitter.com/OLPY9t1cD6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

Además, criticó fuertemente la decisión de la autoridad electoral de negar la inscripción de su esposo, por haber figurado en la consulta del pasado 26 de octubre de 2025.

“El establecimiento colombiano le ha negado una y otra vez la oportunidad a mi esposo Daniel Quintero y el derecho fundamental a competir por la Presidencia de la República, no por falta de ideas sino porque les incomodó cuando fue alcalde de Medellín y a lo largo de toda su trayectoria pública”, agregó.

Por último, dijo que agotarán todos los mecanismos legales ante el rechazo de la inscripción de Quintero y que en los próximos días se pronunciará sobre esta invitación.

La Registraduría negó la inscripción de Daniel Quintero

Horas antes, la Registraduría Nacional rechazó de plano la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del ‘Frente por la Vida’.

“Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, señaló la entidad.

¿Quiénes quieren participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’?

En la consulta de izquierda se quieren medir Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. Incluso, se le hizo una invitación al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para que también participe.











