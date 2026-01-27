Arrancó la capacitación a partidos para que postulen a sus testigos en nueva plataforma del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya arrancó con la pedagogía y capacitaciones a los partidos políticos para la acreditación de sus testigos electorales para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

Recordemos que recientemente hubo una modernización clave en este proceso, tras el lanzamiento de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de actores electorales, una herramienta que se implementa por primera vez en Colombia.

Las más recientes jornadas de capacitación se hicieron ayer, lunes 26 de enero, con la participación de delegados del Partido Verde y del Partido de la U, en las sedes de ambas colectividades en Bogotá.

Según el CNE, se les explicó el paso a paso para la postulación de testigos electorales y observadores en el nuevo sistema.

Es de recordar que entre las ventajas de la plataforma, está la identificación de los testigos mediante un código QR y que puedan publicar en tiempo real los formularios E14 para revisar los resultados de la elección.

Con este, ya serían al menos tres los talleres realizados en Bogotá, luego de que el pasado 23 de enero iniciaran con delegados del Pacto Histórico en Corferias.

Igualmente, el CNE anunció que a partir de febrero las capacitaciones se extenderán a los 32 departamentos del país.