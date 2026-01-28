Arrancó el transporte escolar fronterizo: 2.000 estudiantes se benefician con este servicio. / Foto: Gobernación de Norte de Santander.

Cúcuta

Este miércoles 27 de enero arrancó el transporte escolar fronterizo que benefician a 2.000 estudiantes que viven en Venezuela y estudian en colegios públicos de Villa del Rosario.

A partir de hoy inicia el transporte escolar fronterizo. 2.000 estudiantes de colegios públicos se benefician con este servicio. pic.twitter.com/HsAvnjVQAk — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) January 28, 2026

“Hoy, en la misma semana de inicio de clases, damos la posibilidad de tener el transporte escolar gratuito para los niños de la frontera. Es decir, a partir de hoy, 2.000 niños van a ser beneficiados con este programa“, aseguró el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.

El mandatario regional indicó que son en total “27 rutas: 16 en la mañana 11 en la tarde, con buses climatizados, de buena calidad, que cumplen toda la normatividad en materia de seguridad, en materia sanitaria, para que los niños vayan cómodo a cada una de las instituciones educativas”.

Enfatizó Villamizar Laguado que desde su administración se le ha garantizado a los estudiantes el Programa de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar 2026 y hoy, tercer día de clases, ya inició este otro servicio, que se brindará hasta el último día de clases.

“De esta manera estamos garantizándole a los niños del departamento la posibilidad de iniciar en el primer día clase con su alimentación escolar y en el caso de los niños de la frontera, tener su transporte escolar fronterizo gratuito”.

Concluyó el mandatario indicando que, para este año escolar 2026, 132 mil menores han sido matriculados en todo el departamento, en colegios públicos. Una matricula que sigue creciendo, a pesar de haber iniciado clases.