A 93 mil ascienden las víctimas desplazados de la región del Catatumbo

Una mujer desplazada por la violencia sostiene un cartel en el estadio General Santander. / EFE/ Mario Caicedo - Archivo. / Mario Caicedo ( EFE )

Catatumbo

Según el último PMU Catatumbo entregado por las autoridades, con fecha al 27 de enero del 2026, es decir, a un año y 11 días después de iniciado el conflicto armado, de la región han salido 93.112 personas desplazadas y 283 están confinadas en el territorio.

Según este reporte oficial, a la capital nortesantandereana han llegado 45.574 desplazados, siendo la ciudad que más ha recibido a las víctimas del conflicto armado entre las disidencias de las FARC y el ELN, seguido de Ocaña con 19.103 y Tibú con 12.384.

Más información Hincha del Atlético Bucaramanga fue asesinado durante el clásico con Cúcuta Deportivo

Llama la atención que, las 283 personas que están confinadas y no han podido salir del territorio, se encuentran en el municipio de El Tarra, mismo que fue epicentro de múltiples acciones violentas durante la última semana del mes de diciembre del 2025.

El conflicto territorial entre ambos grupos armados ilegales ha dejado, según las autoridades, un total de 166 víctimas mortales, siendo Tibú el epicentro de estas muertes, con 92 casos presentados en ese municipio, seguido de Teorama con 23 y El Tarra con 19.

361 se encuentran en alojamientos temporales, en los municipios de Tibú (145) y El Tarra (216).

Es de resaltar que aún continúan desaparecidos seis firmantes de paz, de quienes no se sabe nada desde el primer día de inicio de esta crisis, es decir, el 16 de enero del 2025.