Feminicidio en Cereté: Judicializan a hombre por asesinar a su pareja en presencia de su hijo

Montería

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural contra Óscar Luis Arroyo Calvo, señalado como presunto responsable del feminicidio agravado de su compañera sentimental, Neila Figueroa Segura, de aproximadamente 33 años.

La decisión judicial se adoptó tras la presentación de material probatorio por parte de un fiscal de la Seccional Córdoba, que logró la judicialización del caso. Los hechos, que conmocionaron a la comunidad del barrio El Cañito en el municipio de Cereté, ocurrieron durante la noche del pasado 11 de enero.

Según las investigaciones, el crimen se produjo en el contexto de una discusión entre la pareja, mientras se encontraban a solas encerrados en la habitación matrimonial de su vivienda.

En medio del altercado, la víctima habría sido agredida con un arma de fuego, cuyos impactos le provocaron heridas mortales. Testigos del entorno cercano a la víctima revelaron a las autoridades que las agresiones de parte del ahora procesado hacia Neila Figueroa eran “continuas”, indicando un historial de violencia previo al desenlace fatal.

Asesinato en presencia del hijo

El episodio de máxima violencia se desarrolló en presencia de al menos dos familiares directos de la fallecida. En la casa se encontraba una hermana de la víctima, así como un menor de edad, hijo de la agredida, quienes presenciaron los acontecimientos.

La presencia de estos testigos, particularmente del niño, agrava el panorama del caso y contribuyó a la calificación del delito como feminicidio agravado por parte de la Fiscalía.

La captura del señalado agresor se produjo de manera casi inmediata. La Policía Nacional logró aprehender a Óscar Luis Arroyo Calvo en flagrancia, es decir, en el acto o muy poco después de la comisión del presunto hecho. Sin embargo, durante el desarrollo de las audiencias concentradas que siguieron a su captura, el investigado optó por negar toda responsabilidad frente a los cargos que se le imputan.

Pese a su versión de los hechos, el peso de la evidencia presentada por el ente acusador fue considerado suficiente por el juez de garantías para ordenar su privación de la libertad, como medida preventiva dentro del proceso penal que ahora enfrenta.

La Fiscalía Seccional de Córdoba continúa con la recopilación de pruebas y el fortalecimiento del proceso judicial, mientras la comunidad de Cereté lamenta la pérdida de Neila Figueroa Segura, cuya vida fue truncada en un acto de violencia que ha dejado profundas secuelas, especialmente en su hijo y su hermana, testigos directos de la tragedia. El caso sigue su curso legal, a la espera de que se defina la situación jurídica del procesado en las próximas etapas procesales.