Colombia fortalece su temporada de cruceros con más visitantes y nuevas rutas

La industria de cruceros sigue consolidando a Colombia como uno de los destinos más atractivos del Caribe y América Latina. Entre enero y marzo de 2026 llegaron al país 174.371 cruceristas y se registraron 103 recaladas de cruceros, cifras que representan un crecimiento del 4,8% y 8,4%, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con un informe de ProColombia con cifras de la Dirección General Marítima (DIMAR).

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Cartagena continúa siendo el principal puerto receptor, concentrando 80 recaladas y más de 158 mil movimientos de pasajeros, seguida por Santa Marta, San Andrés, Leticia y Providencia. Precisamente, uno de los hechos destacados de esta temporada ha sido la diversificación de destinos elegidos por las líneas de cruceros, con dos arribos registrados en Providencia y nuevas operaciones en Cabo de la Vela, operadas desde Puerto Bolívar.

“Estos resultados reflejan la confianza de las líneas de cruceros en Colombia y muestran cómo el país sigue ampliando su oferta turística más allá de los destinos tradicionales. Cada nueva ruta y cada nuevo arribo representan oportunidades para las regiones, dinamizan las economías locales y fortalecen el posicionamiento internacional de Colombia como destino turístico sostenible y diverso”, afirmó la presidenta de ProColombia.

Además, esta temporada de tiempo ha estado marcada por la llegada de nuevas embarcaciones y líneas internacionales al país. Entre ellas se destacan:

- Explora II, de Explora Journeys, que arribó por primera vez a San Andrés el 8 de enero con 781 pasajeros.

- Queen Mary 2, de Cunard Cruise, que llegó a Cartagena el 23 de enero con 2.396 pasajeros.

- Norwegian Escape, de Norwegian Cruise Line, que atracó por primera vez en Cartagena el 9 de febrero con 4.094 pasajeros.

- Azamara Quest, de Azamara Cruises, que inició operaciones en Cartagena y Santa Marta el 17 de marzo con 666 pasajeros.

- Hanseatic Spirit, de Hapag-Lloyd Cruises, que llegó a Leticia el 26 de marzo con 204 pasajeros, consolidando el crecimiento de la Amazonía colombiana en la industria de cruceros.

- Borealis, de Holland America, que eligió Cartagena como su primer destino en Colombia el 27 de marzo con 1.110 pasajeros.

Además de las nuevas líneas, varios cruceros internacionales regresaron al país durante la temporada 2025-2026 —iniciada en julio de 2025—, ratificando el renovado interés de la industria por Colombia. Entre ellos se encuentran Le Dumont;Urville y Le Champlain de Compagnie du Ponant; MSC Magnifica de MSC Cruises; Hebridean Sky de Noble Caledonia; Zuiderdam de Holland America Line y Wind Surf de Windstar Cruises. Cabe aclarar que estos registros no corresponden exclusivamente al periodo enero-marzo de 2026, ya que algunos arribos se realizaron en los últimos meses de 2025.

El informe también evidencia la recuperación y fortalecimiento de destinos no tradicionales dentro de la oferta de cruceros en el país. Leticia continúa consolidándose en el segmento de expediciones y turismo especializado. Según el reporte, durante el primer trimestre de 2026 operaron en Colombia 25 líneas de cruceros y 39 embarcaciones, manteniendo la tendencia positiva de recuperación y crecimiento del sector turístico marítimo.