22 mil reclusos fueron requisados en megaoperativo contra la extorsión

Operativo de inspección en la cárcel La Picota de Bogotá Foto: Inpec

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, informó que en la madrugada de este miércoles, 28 de enero, se realizó un megaoperativo en 124 centros de reclusión del país.

Según reveló, 22 mil personas privadas de la libertad en 170 pabellones del país fueron requisadas en el marco de los operativos contra la extorsión.

El director del Inpec informó que en medio de la inspección se incautaron:

1.320 celulares

1.700 SIM card

680 litros de licor

27 kilogramos de estupefacientes de todas las sustancias: marihuana, tusi y cocaína.

En desarrollo de la inspección realizada por los agentes de los Grupos Especiales del Inpec, se detectó una nueva modalidad de envase de los licores.

“Detectamos varias modalidades diferentes a las que se encontraban en otras épocas, unas muy similares a las que se encuentran en los aeropuertos, en la calle. Se han cambiado las modalidades de ocultamiento de estupefacientes, pero también encontramos cómo ya no hay botellas de whisky, de ron, de aguardiente, sino que están ingresando en botellas de gaseosa, en plásticos en las visitas”, afirmó.