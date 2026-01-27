Tras intercambio de disparos, Policía frustró robo y capturó a dos hombres en Yacopí

Uniformados de la Policía de Cundinamarca capturaron a dos hombres que pretendían robar en la vereda “El Silencio” en el municipio de Yacopí.

Tras las alertas ciudadanas, los policías lograron interceptar el vehículo, en zona rural. Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos accionaron armas de fuego contra los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Gracias a la pericia y reacción policial, se logró reducir a los individuos sin que se presentaran heridos, materializando su captura inmediata

Durante el procedimiento de registro, se hallaron al interior del vehículo: dos armas de fuego tipo revólver, calibre 38 con cartuchos percutidos y un arma traumática.

Los capturados, de 50 y 63 años de edad, oriundos de Yacopí y Granada, presentan un amplio prontuario delictivo. Al verificar sus antecedentes en el sistema, se constató que ambos tienen registros por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia su recurrencia en actividades criminales.

Los capturados y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, un juez les impuso medida preventiva intramural en centro penitenciario y carcelario.