España expulsó al embajador de Nicaragua tras “injusta expulsión” del español en Managua

El Gobierno español ordenó la expulsión de otro diplomático de ese país en “estricta reciprocidad”

Banderas de España y Nicaragua. Foto: Getty Images / Oleksii Liskonih

El Gobierno español ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en “estricta reciprocidad” por la “injusta expulsión” del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, informaron este lunes 26 de enero, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Noticia en desarrollo...

