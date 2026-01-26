España expulsó al embajador de Nicaragua tras “injusta expulsión” del español en Managua

El Gobierno español ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en “estricta reciprocidad” por la “injusta expulsión” del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, informaron este lunes 26 de enero, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Noticia en desarrollo...