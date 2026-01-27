Autoridades demolieron más de 200 estructuras en una invasión de Montería: hay 10 detenidos. Foto: Policía.

Montería

Las autoridades demolieron 250 estructuras que habrían sido construidas de manera ilegal en el humedal Berlín de la ciudad de Montería. El operativo liderado por cerca de 800 policías se adelantó este 26 de enero, y dejó 10 personas detenidas.

“Se ha adelantado el desalojo de más de 180 inmuebles y se han conducido 10 personas que han tratado de afectar este procedimiento. Invitamos a la comunidad para que generemos civismo y todo transcurra en paz”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz.

En medio del operativo, miembros de la Fuerza Pública utilizaron gases lacrimógenos tras los actos vandálicos protagonizados por un grupo hombres. En ese sentido, cuatro personas fueron conducidas a un centro asistencial de la ciudad, luego de presentar cuadros de irritación.

La administración municipal señaló que el procedimiento continuará el 27 de enero y que se mantendrá un fuerte dispositivo de seguridad en la Urbanización Vallejo, donde varias viviendas fueron vandalizadas; no hay reporte de heridos.

“Cada intervención que hacemos en favor del medio ambiente es una inversión en bienestar, salud y calidad de vida. El humedal Berlín es un aliado natural contra las inundaciones y un patrimonio ambiental que debemos conservar entre todos”, destacó el secretario de Gobierno de Montería, Carlos García.

Según las autoridades, en el humedal Berlín se construyeron cerca de 900 viviendas de manera ilegal.