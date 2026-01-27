Procurador Gregorio Eljach renunció al partido de la U: “Me retiré”

El procurador general, Gregorio Eljach, pasó por los micrófonos de 6AMW para hablar de la estrategia “Paz Electoral”, con la que buscan garantizar la tranquilidad en los próximos comicios para el Congreso de la República y las elecciones presidenciales.

Durante la entrevista, Eljach se refirió a su paso por el Partido de la U y a las funciones que desempeñó en los primeros años de la colectividad. Fue allí donde anunció que agradecía al partido por la confianza y explicó que, debido a los nuevos retos profesionales y a su papel en el Ministerio Público, decidió dar un paso al costado en su militancia.

“Yo tuve la fortuna de participar en la fundación de la U, siempre estuve al lado de mi jefe, ahí he militado siempre, siempre me apoyó en mis aspiraciones, pero en esta tarea que me dio Colombia, o pertenezco a todos, que no se puede, o no pertenezco a ninguno; entonces me retiré”.

Gregorio Eljach llegó al Partido de la U en sus primeros años de consolidación como una de las colectividades más influyentes del uribismo, luego de su tránsito desde el liberalismo y su experiencia como asesor legislativo. Su perfil técnico y su conocimiento del Congreso le permitieron ganar rápidamente confianza dentro del partido, que en ese momento se estructuraba como una fuerza clave para respaldar la agenda del entonces presidente Álvaro Uribe y, más adelante, del gobierno de Juan Manuel Santos.

Dentro de la U, Eljach se convirtió en una figura estratégica por su rol en el engranaje parlamentario. Fue secretario general del Senado durante varios años, cargo al que llegó con el respaldo político de sectores de ese partido, lo que le dio una posición privilegiada para conocer desde adentro las dinámicas de poder, los acuerdos entre bancadas y la tramitación de las principales reformas impulsadas por la colectividad.

