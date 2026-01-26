Sorprende a hombre en el aeropuerto de Cúcuta transportando más de 100 cápsulas de estupefacientes

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta capturaron en el aeropuerto internacional Camilo Daza, a Freddy César Boisieau, cuando intentaba transportar más de 100 cápsulas con clorhidrato de cocaína.

Se pudo conocer que este hombre de 39 años y nacionalidad venezolana, habría tomado una actitud sospechosa, cuando se adelantaba el registro de control habitual de esta terminal aérea.

Las autoridades lograron verificar que, Boisieau transportaba esta cantidad de estupefacientes en sus partes íntimas.

"Nuestra policía que trabaja en el aeropuerto se percata de una de una persona que presenta un comportamiento extraño, en donde proceden a solicitarle un registro corporal y se le encuentra un elemento estupefaciente en dediles“, indicó el coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Así mismo las autoridades dieron a conocer que esta persona se dirigía a Leticia, con escala en la ciudad de Bogotá.