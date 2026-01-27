Los “call center” que funcionan a sus anchas en la cárcel de Cómbita, Boyacá

En dos operativos realizados en la Cárcel de Cómbita, Boyacá, en agosto de 2025 se desmantelaron modernos equipos y bases de datos de las víctimas.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga anunció que, de acuerdo con las denuncias del presidente de El Salvador, Nayib Bukele el gobierno de Estados Unidos habría detectado más de 100 teléfonos celulares activos dentro de la cárcel de Cómbita en Boyacá, lo que evidencia fallas en los controles tecnológicos en el penal.

Uno de los pabellones donde funcionaba este centro telefónico estaba controlado por alias El Negro, quien asignaba funciones específicas a 340 privados de la libertad para mantener el negocio criminal. Se logró establecer que esta estructura había extorsionado a más de 10.000 víctimas en todo el país, generando alrededor de 1.200 millones de pesos de utilidades.

Indicó el ministro de Justicia que se ordenó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC acelerar las acciones para garantizar el funcionamiento efectivo de los bloqueadores de señal. “Le he pedido al señor director de la USPEC que esta semana tengamos resultados concretos a propósito del funcionamiento de los bloqueadores en la cárcel de Cómbita”, concluyó Idárraga.