Lanzan campaña social para fortalecer la identidad caleña

Se trata de una propuesta digital que busca unir a la ciudad, llevando voces visibles a los barrios y territorios.

Esteban Herrera

“Cali es una sola”, es el nombre de una nueva campaña social que esta semana empieza a recorrer los barrios de la ciudad para contar las historias que nos unen

Esta campaña social y digital busca unir a la ciudad, sanar divisiones y fortalecer la identidad caleña.

La iniciativa apuesta por una narrativa positiva y cercana, llevando a líderes de opinión, influenciadores y famosos caleños a los sectores populares, para conocer de primera mano esas iniciativas comunitarias, sociales y económicas que, muchas veces en silencio, trabajan por el bienestar y el sentido de pertenencia en Cali.

A través de contenidos audiovisuales y estrategias digitales, la campaña espera sanar divisiones, promover la identidad caleña y mostrar una ciudad diversa, resiliente y construida por su gente.

La propuesta es liderada por la creadora de contenido y comunicadora social Carolina Cortés, en alianza con la agencia Flash Media Group. Cortés aseguró qué: “esta campaña nace del deseo de ver una ciudad más unida, todos haciendo fuerza hacia el mismo lado, y poder sanar esas heridas sociales que hoy tienen a Cali dividida.”

La campaña se mueve principalmente en redes sociales y plataformas digitales, donde ya circulan testimonios y relatos que reflejan el trabajo comunitario y el espíritu solidario que vive en los distintos rincones de la capital del Valle.

