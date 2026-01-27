Comienzan inscripciones para la universidad de Oriente

Son tres instituciones que inician con la oferta académica en la universidad de Oriente, un proyecto que busca fortalecer el acceso a la educación superior y comenzará sus clases en las instalaciones de la Institución Educativa Nuevo Latir.

Para quienes quieran ingresar como estudiantes se podrán inscribir desde el 26 de enero hasta el viernes 6 de febrero.

El profesor Luis Carlos Castillo jefe de la oficina de Planeación y Desarrollo de la Universidad del Valle dijo que este proyecto se realizó bajo una alianza con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Cali, la Universidad del Valle, La Escuela Nacional del Deporte y El Instituto Antonio José Camacho Institución Educativa Superior.

“Vamos con tres programas académicos, en primer lugar, la Universidad del Valle ofrecerá la Licenciatura en Educación Infantil, La Escuela Nacional del Deporte ofrecerá una Tecnología en Gestión Deportiva y la Antonio José Camacho ofrecerá una Tecnología en Sistemas de Información”, puntualizó Castillo.

Para los estudiantes que se hayan graduado en el 2025 y que sean aceptados en la tecnología, tendrán el apoyo de “Mi Cali Beca”, la cual consiste en recursos de sostenimiento durante los tres meses de que dura la tecnología.

Se espera que poco a poco se abran 15 programas de educación superior.

Quienes deseen más información pueden visitar la página web de Admisiones https://admisiones.univalle.edu.co/new/index.php o acercarse a la Ciudadela Educativa Nuevo Latir, ubicada en la Calle 76 #28-20 en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, de lunes a viernes de 3:00 pm a 7:00 pm y los sábados de 9:00 am a 12:00 m.