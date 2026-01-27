Cali recibe después de 7 años un certamen nacional de BMX

Luego de varios años de ausencia en el calendario nacional, Cali volverá a recibir una Válida Nacional de BMX Racing, un hecho que marca el regreso de la ciudad a los grandes escenarios de esta disciplina en Colombia.

La pista William Jiménez será el epicentro de la Válida Nacional GW Shimano, que se disputará del 6 al 8 de febrero, certamen en el que la Selección Valle buscará aprovechar la localía para consolidar su protagonismo frente a las principales ligas del país.

La capital vallecaucana no albergaba un evento de esta magnitud desde 2018, por lo que el regreso del campeonato representa un impulso importante para el BMX regional y para una generación de corredores que llega con recorrido competitivo y presencia en escenarios nacionales e internacionales.

Selección Valle, con nómina consolidada

Para esta cita, el cuerpo técnico encabezado por José Luis Primera definió una convocatoria amplia y equilibrada, integrada por corredores con experiencia y jóvenes que vienen en proceso de consolidación. El estratega, con pasado olímpico, lidera un grupo que buscará responder a las expectativas en casa.

Entre los deportistas que vestirán los colores del Valle se encuentran: Valery Thaliana Hernández, Guadalupe Palacios, Tomás Palmesano, Samuel Andrés Cristancho, Santiago Vivas Amaya, Alejandro Murillo, Jean Carlos Barbosa, Jean Pool Rengifo, Andrés Pérez Ospina, Joan Sebastián Erira, Nicolás Gómez, Santiago Uribe, José Martín Fuertes, Francesca Morera y Laura Ramírez.

A este grupo se suman Steven Varela, Jhan Mondragón y Juan Esteban Escobar, corredores que hacen parte del programa Talento y Reserva, quienes también estarán en competencia representando al departamento.

Desde el cuerpo técnico se destaca la combinación de experiencia y proyección del equipo vallecaucano, una base que permite encarar la válida con ambición deportiva y con la mirada puesta en los primeros lugares del podio.