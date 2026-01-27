La Secretaría de Hacienda de Boyacá superó las metas en recaudo de impuesto en 2025

Tunja

De acuerdo con la Dirección de Recaudo y Fiscalización de la Gobernación de Boyacá, se reportó un recaudo superior a los 335 mil millones de pesos, cifra que supera en más de 2.500 millones de pesos la meta inicialmente proyectada, la cual estaba fijada en $333 mil millones. Este resultado refleja el fortalecimiento de las estrategias de control, fiscalización y recaudo implementadas durante el año.

Según con el balance presentado, varios tributos departamentales registraron comportamientos superiores a lo esperado. Entre ellos se destaca el Impuesto sobre Vehículos Automotores, que presentó un recaudo adicional de 4.756 millones de pesos, seguido del Impuesto de Registro con 1.358 millones de pesos y el Impuesto al Consumo de Vinos y Similares, que superó la meta en 1.073 millones. Asimismo, las Estampillas Pro alcanzaron un recaudo total de 3.478 millones de pesos durante la vigencia.

En cuanto al Impuesto al Consumo de Licores, este gravamen logró un cumplimiento del 96 %, con ingresos que ascendieron a 7.557 millones de pesos, manteniendo un comportamiento favorable frente a lo presupuestado.

El director de Recaudo y Fiscalización, César Antonio Pérez Naranjo, resaltó que estos resultados son muestra del compromiso de la administración departamental con una gestión fiscal transparente y eficiente, así como de la confianza de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Los recursos obtenidos a través de estos impuestos han sido destinados a la financiación y fortalecimiento de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo Departamental, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de la calidad de vida de las y los boyacenses.